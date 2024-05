Monkey Man: aperti i preorder del film di Dev Patel in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray

Dopo essere diventato un volto riconoscibile all'interno dell'immaginario cinematografico contemporaneo, Dev Patel ha deciso di costruire il proprio esordio alla regia con un film che ha lasciato il segno in coloro che lo hanno visto in sala. Monkey Man, infatti, è un lungometraggio di pancia, contraddistinto da una componente fondamentalmente action che si fonde a un contesto narrativo fra il critico, il politico e lo spirituale. Trovando nel suo stesso regista il protagonista principale, la pellicola mette subito in chiaro una particolare indole creativa alla base di una storia dai momenti semplici e classici, riuscendo comunque ad affascinare per le trovate formali e per alcune riflessioni di fondo da non sottovalutare affatto.

Sviluppandosi da una storia di estrema violenza e conseguente vendetta personale, Monkey Man ci mostra il viaggio di Kid, un giovane che tenta di sfidare il potere in una gigantesca metropoli indiana in cui il sudiciume e la povertà dilaganti si incontrano e scontrano quotidianamente con l'opulenza di una criminalità ricchissima e irraggiungibile. Nell'alzare le mani suun contesto del genere, quali saranno le conseguenze della sua ribellione, e fin dove riuscirà a spingersi con le proprie sole forze?

Monkey Man: Dev Patel ha fatto il film action degli svantaggiati

