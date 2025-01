Monkey Man: l'edizione 4K UHD + Blu-ray del film di Dev Patel è scesa di prezzo su Amazon

L'edizione 4K UHD + Blu-ray di Monkey Man è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 18,70€, con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (21,41€). I dettagli relativi all'home video in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K UHD + Blu-ray di Monkey Man è venduta e spedita da Amazon.

Monkey Man: La potenza della vendetta in edizione 4K UHD + Blu-ray

Monkey Man, il debutto alla regia di Dev Patel, si è presentato sul grande schermo come storia avvincente e viscerale che mescola azione e profondità emotiva. Questa edizione 4K UHD + Blu-ray è dedicata agli appassionati del thriller d'azione, capace di unire una narrazione intensa a una qualità visiva veloce. Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, il film segue Kid (interpretato dallo stesso Patel), un giovane intrappolato in un circolo di violenza e vendetta. Dopo aver passato anni in un fight club clandestino, Kid intraprende una missione personale di riscatto, cercando di abbattere l'élite corrotta della città che ha distrutto la sua vita.

Monkey Man: ecco perché dovete recuperare in 4K UHD la sanguinaria vendetta di Dev Patel

In questa edizione, il formato 4K Ultra HD restituisce ogni dettaglio della pellicola enfatizzando la brutalità dei combattimenti e la potenza emotiva delle scene. Con una trama che esplora temi universali come la lotta contro l'oppressione e il potere, Monkey Man è un prodotto cinematografico che meriterebbe di essere vissuto in alta definizione.