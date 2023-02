Alison Brie e Jake Lacy si uniscono al cast di Apples Never Fall, la misteriosa miniserie Peacock

Alison Brie e Jake Lacy si sono uniti ufficialmente al cast di Apples Never Fall, la nuova miniserie di Peacock tratta dal romanzo di Liane Moriarty. La notizia è stata riportata da Variety, confermando gli attori al fianco dei nomi degli interpreti annunciati in precedenza.

The Rental: Alison Brie in una scena del film

In base a quanto riportato online, Apples Never Fall racconterà la storia dei Delaney, che dall'esterno sembrano una famiglia invidiabilmente perfetta, ma hanno in realtà più di un lato oscuro. Gli ex allenatori di tennis Joy (Annette Bening) e Stan (Sam Neill) sono genitori di quattro figli ormai adulti. Dopo decenni di matrimonio hanno finalmente venduto la loro famosa accademia di tennis e sono pronti a iniziare quelli che dovrebbero essere gli anni d'oro della loro vita. Ma dopo la scomparsa di Joy, i suoi figli sono costretti a riesaminare il matrimonio dei genitori e la loro storia familiare con occhi nuovi.

Al fianco di Alison Brie e Jake Lacy troviamo anche Annette Bening e Sam Neill.

Brie interpreterà il ruolo di Amy Delaney, la figlia maggiore. Il personaggio è stato descritto (sempre tramite Variety) come "la pecora nera della famiglia. Vive ancora in una stanza pensata per studenti universitari saltando da un percorso di studi all'altro. Amy è un disastro". Lacy, invece, interpreterà Troy Delaney, il secondogenito della casa, personaggio di cui si riporta il fatto che "il vantaggio competitivo che ha sviluppato da giovane tennista sia ora la sua più grande risorsa come venture capitalist".