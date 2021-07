Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel sulla cover di Vogue Italia (FOTO)

Monica Bellucci e sua figlia Deva Cassel sono state immortalate per la prima volta insieme per la copertina del nuovo numero di Vogue Italia, dedicato al mondo dei sedicenni. Ecco le foto delle due copertine.

A partire da domani, sarà possibile acquistare il nuovo numero di Vogue Italia. L'edizione nostrana del celebre magazine di moda ha scelto di dedicare un servizio al mondo dei 16enni, per spiegare cosa sognano ed imparare così a comprenderli meglio. Per l'occasione, si è scelto di piazzare sulla copertina (firmata da Paolo Roversi) Deva Cassel, la figlia sedicenne di Monica Bellucci e Vincent Cassel che, per la prima volta, è stata immortalata proprio al fianco dell'attrice italiana.

Venezia 2016: Monica Belluci posa al photocall di On the Milky Road

Come scrive Raffaele Panizza nell'articolo che accompagna le immagini, è stata la giovane Dave a scegliere di essere fotografata con la sua mamma. La stessa Bellucci ha raccontato in che modo sua figlia ha giustificato tale scelta: "Mi ha detto, 'perché l'ultima volta che ci hanno fotografate insieme ero nella tua pancia ed ora che sto cominciando il mio viaggio, mamma, desidero che accada di nuovo'".

Guardando l'immagine in questione, non passa inosservata la scelta di Monica Bellucci di comparire in posizione defilata, proprio a voler lasciare la scena a sua figlia e alle nuove generazioni. "Non è una cosa che siamo abituati a vedere spesso", ha scritto a tal proposito il direttore Emanuele Farneti. Roversi, invece, ha descritto l'emozione provata nel fotografare madre e figlia, dichiarando: "Ho percepito la stessa emozione provata davanti a Natalia Vodianova e Kate Moss. L'emozione al cospetto della pura bellezza".

Come riporta Wired, Monica Bellucci ha spiegato che il fatto di entrare nel mondo della moda e degli adulti, continuando comunque ad andare a scuola, permette a Deva Cassel di avere equilibrio e sicurezza. Riguardo il loro legame, poi, l'attrice ha detto di parlare con lei unicamente in italiano ed ha aggiunto: "Io e lei non abbiamo scontri, mai. Sono una madre dolce, cerco di prenderla sempre dal verso del pelo. Lei è così, libera da sempre, prende aerei da sola da quando ha 13 anni e parla cinque lingue. Ha visto come tiene lo sguardo? Non ha paura di nulla".