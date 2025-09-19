Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati, nonostante "grande rispetto e affetto reciproco"

L'attrice italiana e il regista statunitense, con un comunicato congiunto, hanno annunciato la separazione pur mantenendo un ottimo rapporto.

Dopo quasi tre anni di relazione, l'attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton hanno hanno annunciato la separazione. La storia d'amore iniziò nel 2022.

In una dichiarazione congiunta rilasciata al magazine Elle France, Burton e Bellucci hanno comunicato di essersi lasciati ma di aver mantenuto un rapporto di grande affetto e rispetto reciproco.

La storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton

"È con grande rispetto e profonda cura reciproca che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi" si legge nel comunicato. Tim Burton aveva alimentato le voci di una relazione con l'attrice nel febbraio 2023, quando i due furono sorpresi a baciarsi durante una passeggiata di San Valentino a Santa Monica.

Tim Burton saluta i fan al Lucca Comics and Games

Nonostante il massimo riserbo, Monica Bellucci confermò la relazione nel giugno 2023: "Quello che posso dire è che sono felice di aver incontrato quest'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che accadono raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora incontrerò il regista [in riferimento a Beetlejuice Beetlejuice], un'altra avventura inizia. Amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton".

Il rapporto tra Monica Bellucci e Tim Burton e gli amori passati

Bellucci e Burton si conoscono dal 2006, quando si incontrarono al Festival di Cannes. Un'amicizia di quindici anni che si è trasformata in amore dopo il Lumière Film Festival a Lione nel 2022, quando l'attrice consegnò il premio alla carriera al regista.

In passato, Burton era legato all'attrice Lisa Marie e poi a Helena Bonham Carter, con cui ebbe una relazione dal 2001 al 2014, e due figli, Billy, 21 anni, e Nell, 17 anni. I due si incontrarono sul set de Il pianeta delle scimmie nel 2001 e collaborarono successivamente in film come Big Fish, Alice in Wonderland, La fabbrica di cioccolato e Sweeney Todd.

Da parte sua, Monica Bellucci si era separata nel 2019 dall'artista Nicolas Lefebvre, e in passato era stata sposata con il collega Vincent Cassel dal 1999 al 2013; con l'ex marito ha avuto i figli Deva, 21 anni, e Léonie, 15 anni.