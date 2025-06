Monica Bellucci nel cast del thriller 7 Dogs, diretto dai registi di Bad Boys, ecco il trailer

Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi di Bad Boys, sono tornati dietro la macchina da presa in occasione di 7 Dogs, un nuovo thriller di cui è stato condiviso il teaser trailer.

Il video condiviso online svela inoltre la presenza di Monica Bellucci nel cast del progetto girato in Arabia Saudita.

Cosa racconterà 7 Dogs

I protagonisti di 7 Dogs sono Karim Abdel Aziz (The Blue Elephant) e Ahmed Ezz (The Cell). Al centro della trama ci sono un agente dell'Interpol e un membro del gruppo criminale chiamato 7 Dogs, costretti a stringere un'improbabile alleanza per fermare il diffondersi di una nuova sostanza in Medio Oriente.

Tra gli interpreti ci sono anche Monica Bellucci, le star di Bollywood Salman Khan e Sanjay Dutt, e Max Huang, esperto in arti marziali e già apparso in franchise popolari come Mortal Kombat.

Nel cast anche Tara Emad, Sandy Bella, la star della tv Nasser Algassabi, e Sayed Ragab.

Turki Al-Sheikh, a capo della General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, ha ideato la storia originale pensata per attirare un pubblico internazionale. La sceneggiatura è invece stata firmata da Mohamed E-Dabah.

Ecco il teaser trailer:

Il ritorno di Monica Bellucci sul grande schermo

L'attrice italiana, recentemente, è stata una delle star di Beetlejuice Beetlejuice, il sequel diretto da Tim Burton che era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nel film si è assistito al ritorno di Michael Keaton nei panni dell'omonimo spiritello, richiamato nella terra dei vivi per tormentare le donne della famiglia Deetz (Winona Ryder e Catherine O'Hara, che riprendono entrambe i loro ruoli dall'originale). Tra i nuovi attori figurano Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Arthur Conti e Justin Theroux.