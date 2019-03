Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre: il nuovo fidanzato e l'attrice escono allo scoperto!

Marica Lancellotti

Monica Bellucci ha un nuovo amore: lui è il 36enne Nicolas Lefebvre, ha 18 anni in meno dell'attrice, i capelli lunghi, e l'ha accompagnata, mano nella mano, alla sfilata di Chanel durante la settimana della moda a Parigi, rendendo così pubblica la loro relazione.

Chi è Nicolas Lefebvre, il nuovo amore della Bellucci? È francese, classe 1982, legato al mondo dell'arte. Nicolas ha un passato da modello, che ha deciso di abbandonare una volta ottenuta la laurea in storia dell'arte. Dopo aver lavorato anni come battitore d'aste, ha deciso di aprire la sua galleria a Parigi. La relazione con l'attrice italiana dura ormai da parecchio tempo, come ha confermato proprio Monica Bellucci in una recente intervista a Paris Match, pur non rivelando l'identità del suo nuovo amore, dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel. Dalla stessa intervista abbiamo scoperto che Nicolas ama viaggiare: "L'uomo con cui divido la vita non fa il mio stesso mestiere, ma viaggia molto. Il suo ritmo di vita gli permette di capire il mio". Come Monica Bellucci, che durante il matrimonio con l'attore francese ha dato alla luce le figlie Deva e Leonie, anche Nicolas Lefebvre è già genitore, di una bimba di 6 anni nata da una precedente relazione.

Monica Bellucci, la envidia del front row pic.twitter.com/LDoBI0tFui — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) 6 marzo 2019

Nella giornata di ieri i due sono arrivati insieme al Grand Palais di Parigi, mano nella mano, e hanno preso posto in prima fila tra le celebrità invitate ad assistere alla sfilata per il prossimo autunno/inverno di Chanel, la prima dopo la morte di Karl Lagerfeld. Belli e vestiti con look coordinati, i due sono stati la coppia più paparazzata del giorno. E non poteva essere altrimenti per la loro prima uscita pubblica, che era attesa almeno dalla scorsa estate, da quando cioè il suo ex Vincent Cassel aveva sposato la fidanzata Tina Kunakey (ora in dolce attesa), di 31 anni più giovane. In quell'occasione Monica Bellucci non aveva presentato al mondo il suo amore ma aveva dichiarato: "Non mi vedrete mai vicino a un uomo più giovane di 20 anni, anche se molto attraente" (ma in effetti Nicolas ne ha solo 18 in meno!).