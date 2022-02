Monica Bellucci tra le star di Mafia Mamma, nuovo film di Catherine Hardwicke

Monica Bellucci sarà una delle protagoniste di Mafia Mamma, il nuovo film diretto da Catherine Hardwicke.

Il progetto si basa su un'idea originale della scrittrice e sceneggiatrice Amanda Sthers.

Il film Mafia Mamma avrà nel proprio cast, oltre alla diva italiana Monica Bellucci, anche Toni Collette e Rob Huebel.

Al centro della trama ci sarà una donna americana che vive in provincia ed eredita l'impero mafioso del nonno, dovendo imparare come gestire il suo nuovo ruolo alla guida degli affari di famiglia e superando le aspettative di tutti. La sceneggiatura è firmata da Debbie Jhoon e Michael J. Feldman e le riprese inizieranno in Italia nel mese di maggio.

La sinossi del nuovo film di Catherine Hardwicke anticipa:

Kristin sta affrontando nuove sfide. Il suo unico figlio non vede l'ora di andarsene al college, il suo capo è un maiale sessista e ha appena scoperto che il marito, un musicista fallito (Huebel), la stava tradendo con una groupie. La donna riceve poi una telefonata che le cambia la vita da parte di Bianca (Bellucci), da tempo la fidata consigliera di suo nonno, che le annuncia che il nonno è morto e deve partecipare al funerale in Italia. Convinta da Jenny, la sua migliore amica e avvocato, Kristin decide che si tratta esattamente ciò di cui ha bisogno: un viaggio gratis pieno di pasta, vino e uomini bellissimi. Il viaggio inizia in modo perfetto, ma quando il funerale del nonno si trasforma in una sparatoria sanguinosa, Kristin scopre finalmente la verità: non è lì solo per incontrare la famiglia, ma per diventare il nuovo boss della famiglia mafiosa più spietata della Calabria.