Monica Bellucci su Instagram in costume: la foto accende l'estate

Monica Bellucci ha condiviso su Instagram alcune sue foto in costume, per il magazine Madame Figaro, e a 55 anni suonati è ancora lei la più bella.

Il tempo è amico di Monica Bellucci che, su Instagram, ha condiviso alcune foto in costume a dimostrazione di come, a dispetto dei 55 anni, sia sempre lei una delle donne più belle del mondo.

Il servizio fotografico decisamente estivo che la vede protagonista è stato scattato per il magazine Madame Figaro: Monica Bellucci è apparsa bagnata e bellissima nella foto di copertina, con addosso un costume nero intero dalla scollatura generosa che esalta le sue forme morbide. Una bellezza naturale, su cui il tempo ha impresso dei segni che Monica, negli anni, ha sempre puntato ad esaltare più che a nascondere, al contrario di molte sue colleghe.

Molte altre le foto che immortalano quella che da anni è un'icona di bellezza in tutto il mondo, ma lei, per la condivisione sull'account ufficiale, ne sceglie solo altre due: un intenso primo piano in bianco e nero e un'altra immagine in piscina, questa volta coperta solo da un body bianco scollatissimo.

Una donna (quasi) come le altre, Monica Bellucci, come si diverte a titolare Madame Figaro, che racconta, nella lunga intervista, gioie e dolori di una vita piena di passione e d'amore. Quello per le due figlie avute da Vincent Cassel, anzitutto, Deva (che comincia a seguire le orme della mamma come modella) e Leonie, ma anche quello, ormai finito, con il gallerista Nicolas Lefebvre, molto più giovane di lei. La notizia della loro rottura, dopo poco più di un anno di relazione, era trapelata il mese scorso, ma Monica si diverte già a stuzzicare i fan - e forse, chissà, lo stesso Nicolas - affermando: "L'amore con lui è finito ma non ho detto di essere single".