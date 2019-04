Monica Bellucci e la figlia Deva: la somiglianza è impressionante

Monica Bellucci, nelle ultime ore, è stata fotografata con la figlia Deva per le strade di Ravello: l'occasione è stata un nuovo spot per Dolce & Gabbana, ma a sorprendere tutti i passanti è stata la somiglianza incredibile tra l'attrice italiana e la ragazzina.

Deva Cassel, primogenita di Monica Bellucci e dell'ex marito Vincent Cassel, sarà la protagonista della nuova pubblicità per il profumo Peony della maison di moda italiana e mamma Monica, che pare farà parte del cast, ha voluto starle accanto per tutto il tempo di lavorazione dello spot. Sono stati moltissimi i curiosi che hanno scattato foto o girato piccoli video per le strade della località campana, e in tutti è evidente una cosa: quanto la 15enne Deva somigli a mamma Monica Bellucci.

Deva, nelle ultime settimane, era stata già fotografata in vacanza insieme al padre, Vincent Cassel, e alla nuova moglie, la modella Tina Kunakey che darà presto alla luce il terzo figlio dell'attore, il primo nato dal loro matrimonio. Anche Monica Bellucci ha un nuovo compagno, che ha presentato pubblicamente di recente durante le sfilate di moda parigine. Lui è Nicolas Lefebvre, francese, classe 1982, legato al mondo dell'arte. Nicolas ha un passato da modello, che ha deciso di abbandonare una volta ottenuta la laurea in storia dell'arte. Dopo aver lavorato anni come battitore d'aste, ha deciso di aprire la sua galleria a Parigi. La relazione con l'attrice italiana dura ormai da parecchio tempo, come ha confermato proprio Monica Bellucci in un'intervista con Paris Match.