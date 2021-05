Monica Bellucci bionda "come Ivana Spagna", il nuovo look per i David 2021 (VIDEO)

Monica Bellucci è intervenuta durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2021, sfoggiando un nuovo look che ha spinto Geppi Cucciari a definirla bionda "come Ivana Spagna".

A poche ore dall'edizione 2021 dei David di Donatello, al Quirinale si è tenuta la cerimonia per la presentazione dei candidati ai premi cinematografici italiani. Una serata più importante e significativa del solito, considerato l'annullamento dello scorso anno e l'attuale crisi del cinema, a cui prenderà parte anche Monica Bellucci, insignita del David Speciale.

Durante la cerimonia mattutina, l'attrice italiana è intervenuta in collegamento video direttamente dal set de La Befana vien di notte 2 - Le origini. "Buongiorno a tutti, sono sul set italiano del film La befana vien di notte - Le origini, della regista Paola Randi. Saluto e ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'Accademia del Cinema Italiano. Sono molto felice e onorata di ricevere il David Speciale, che è per me uno splendido riconoscimento. Do un grande abbraccio a tutti i candidati di questa edizione e speriamo che l'arte trovi di nuovo il suo soffio vitale. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di umanità, poesia e bellezza. Un bacio a tutti", ha dichiarato Monica Bellucci. Un discorso semplice e sincero che però non ha distolto l'attenzione di Geppi Cucciari dal look insolito dell'attrice. Una volta finito il suo intervento, la comica italiana, conduttrice dell'evento, ha infatti ironizzato dicendo: "Ringraziamo Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady".

Ovviamente, il look di Monica Bellucci è da ricondurre al film La befana vien di notte 2, le cui riprese hanno preso il via il primo marzo e nel quale interpreterà la strega buona. Si tratta del prequel della commedia di grande successo e campione di incassi con Paola Cortellesi e Stefano Fresi, prodotta e distribuita da Lucky Red durante le feste natalizie del 2018. Oltre a Monica Bellucci, il cast comprende l'influencer Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi.