Monica Bellucci è l'attrice che si è spogliata più volte nella sua carriera

Monica Bellucci è l'attrice che si è spogliata più volte nel corso della sua lunga e prolifica carriera cinematografica: garantisce Jim McBride, fondatore del popolare sito Mr. Skin, che raccoglie le scene di nudo delle star famose e non in un'intervista concessa a Il Venerdì di Repubblica.

Monica Bellucci in una delle sequenze più calde di Malèna

Jim McBride non ha dubbi, è la nostra Monica Bellucci l'attrice più generosa in fatto di scene di nudo e snocciola numeri "importanti" sul lato piccante della carriera cinematografica della splendida attrice e modella che ancora oggi continua a far sognare. Del resto anche il sito Mr. Skin, nato come un hobby - spiega McBride - e diventato una vera e propria attività imprenditoriale con più di 30 collaboratori - celebra la bellezza della Bellucci e ricorda alcuni dei film in cui si è spogliata: Malena, La Riffa, Irréversible e tantissimi altri.

Nella stessa intervista McBride ha accennato al fascino di altre attrici italiane molto popolari sul suo sito, da Laura Antonelli ad Agostina Belli, per andare un po' indietro nel tempo, oltre a tutte le attrici che hanno vivacizzato il genere della commedia sexy all'italiana.

Il fondatore di Mr. Skin ci tiene a sottolineare che sul sito raramente trovano spazio sequenze porno (a meno che non si tratti di film d'autore, come Nymphomaniac), dopotutto Mr. Skin vuole essere un sito attraverso il quale fantasticare sulle curve delle attrici più famose. E il movimento #metoo? Il movimento non ha avuto nessun impatto sul sito - spiega il fondatore - forse perché le donne e le scene più calde sono sempre descritte con ironia.