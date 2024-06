Il mondo di Patty: un attore del cast condannato per stupro

Un attore del cast della famosa telenovela argentina in onda anche in Italia su Disney Channel, Il mondo di Patty, è stato definitivamente condannato per abusi sessuali nei confronti di una collega della serie, a cinque anni e mezzo di distanza dall'accusa nei suoi confronti.

La notizia aveva sconvolto il mondo della serie, una delle più famose anche in Italia dal 2010 in poi, e i fan, che hanno seguito con attenzione la vicenda e che ora apprendono della definitiva sentenza del tribunale nei confronti dell'attore.

Condanna definitiva

Juan Darthés, interprete di Leandro nella telenovela, è stato condannato a sei anni di prigione dalla giustizia brasiliana per aver violentato l'attrice Thelma Fardin nel 2009. All'epoca dei fatti, avvenuti in Nicaragua per il tour della serie in cui entrambi recitavano, lei aveva 16 anni e lui 45. Darthés era stato assolto a maggio 2023 ma la decisione è stata ribaltata lunedì da due dei tre giudici del Tribunale Federale di Seconda Istanza in Brasile.

Foto promozionale del cast di Il mondo di Patty

La vittima, Thelma Fardin, nel corso di una conferenza stampa, ha dichiarato:"Questa sentenza dev'essere un messaggio di speranza per chiunque soffra qualsiasi tipo di abuso. Se c'è qualcuno che ti racconta la tua storia, che è accanto a te e sceglie di raccontarti il suo dolore, tu empatizza. Non chiedere perché ci ha messo così tanto a parlare: la giustizia dev'essere costruita da ognuno di noi e abbiamo una responsabilità in tal senso". L'attrice poi ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta.

Sebbene l'abuso sia avvenuto in Nicaragua e sia Fardin che Darthés siano argentini, il processo è avvenuto in Brasile, perché l'attore è anche cittadino brasiliano e si è trasferito lì con la sua famiglia subito dopo le accuse. Il Nicaragua ha chiesto l'estradizione a Darthés nel 2019, ma il Brasile non concede l'estradizione e l'Ufficio del Procuratore della Repubblica di San Paolo ha aperto un'indagine nel 2021.