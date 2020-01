Juan Darthés de Il Mondo di Patty accusato di aver violentato la collega Thelma Fardin

Juan Darthés de Il mondo di Patty, è stato incriminato ufficialmente dopo che Thelma Fardin, sua collega sullo schermo, lo aveva accusato di stupro. Un anno dopo la denuncia dell'attrice la procura nicaraguense ha formulato la sua accusa formale per violenza sessuale aggravata.

Il mondo di Patty è stata un successo internazionale, arrivata anche in Italia su Disney Channel. Il protagonista Juan Darthés è stato però accusato dalla collega Thelma Fardin di violenza sessuale. In questi giorni il tribunale del Nicaragua ha deciso di formalizzare le accuse contro l'attore. Nei msei passsati Juan Darthés si era trasferito nel suo paese natale, il Brasile, nel tentativo di evitare l'estradizione nonostante l'emissione di un mandato di cattura internazionale da parte del giudice.

Nel frattempo Thelma Fardin ha ripreso a parlare del caso: "Ricevo ancora molti messaggi di supporto dei fan. Dopo la prima ondata, continuano a scrivermi. Anche il libro ha fatto la sua parte, fornendo strumenti per far capire alle persone che non sono sole e che devono parlare. Liberarmi di ciò che mi è successo è stata la mia guarigione". Thelma ha poi parlato di come sta seguendo la causa: "Sono passati molti mesi, ma seguo nei dettagli la causa. Non sono un avvocato, ma mi sono resa conto di cosa significhi un processo giudiziario di questa natura. Metto tutto il mio impegno nel seguire la vicenda, sono in contatto con i miei avvocati e sono anche consapevole che la causa ha avuto degli stop e dei progressi".