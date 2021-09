Molly Shannon nel cast di A Good Person, diretto da Zach Braff

Molly Shannon farà parte del cast del film A Good Person*, diretto da Zach Braff**.

Il progetto sarà distribuito da MGM in molte nazioni in tutto il mondo e avrà come star Florence Pugh, fidanzata del regista da alcuni anni.

Al centro della trama di A Good Person ci sarà Allison, il personaggio affidato alla star di Black Widown, la cui vita va in mille pezzi dopo essere stata coinvolta in un incidente mortale. Negli anni successivi la ragazza forma un'improbabile amicizia con il suo futuro suocero che la aiuta a vivere un'esistenza significativa.

Nel cast del lungometraggio, oltre a Florence Pugh, ci saranno anche Morgan Freeman e Molly Shannon. Le riprese inizieranno in autunno.

L'attrice è stata recentemente tra gli interpreti della serie The White Lotus e aveva recitato nel film Promising Young Woman. Tra i suoi prossimi progetti ci sono il film Spin Me Round, diretto da Jeff Baena, e la serie I Love This For You, prodotta per Showtime.