Mollami: il trailer del road movie in anteprima ad Alice nella Città 2019!

Mollami, il road movie fantasy tutto italiano, farà parte della prossima edizione di Alice nella città e si mostra oggi al pubblico con il primo trailer.

Mollami è una commedia Sky Original e Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano. Alla regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un lungometraggio e firma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gattiè al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti (I Medici, I Liceali, Le cose che restano). Nel cast anche Maria Chiara Giannetta (Tafanos, L'allieva, Un passo dal cielo), Caterina Guzzanti (Nessuno mi può giudicare, Boris - Il film, Ogni maledetto Natale) e Gianmarco Tognazzi (Poveri ma ricchi, A casa tutti bene, Non uccidere).

Ecco il trailer di Mollami:

Valentina (Martina Gatti) ha 17 anni e un sacco di problemi che spesso si trasformano in grandi casini. Ma un video hard diventato virale è davvero troppo. Suo padre (Gianmarco Tognazzi), un famoso avvocato, ha deciso di iscriverla in un collegio in Austria e ha incaricato il suo praticante, il timido Antonio (Alessandro Sperduti), di accompagnarcela in auto. Ma Valentina e Antonio non saranno soli nel loro viaggio, saranno accompagnati da un terzo incomodo tanto indesiderato quanto ingombrante. È Renato, un enorme pupazzo parlante di due metri che accompagna Valentina fin da quando, da piccola, ha involontariamente causato la morte di suo fratello convincendolo a tuffarsi da una scogliera. Il morbido e dolce Renato è quindi la materializzazione del senso di colpa di Vale in versione extralarge ed è pronto a rendere il viaggio dell'incasinata Valentina e dello sfigato Antonio il più complicato e assurdo possibile.

A far vivere sullo schermo il bizzarro pupazzo che renderà indimenticabile il viaggio di Valentina, la protagonista del film, verso la sua nuova vita è Makinarium, la factory di effetti speciali già dietro alla realizzazione della Madonnina che piange sangue della serie evento di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, alle visioni fiabesche di Matteo Garrone ne Il racconto dei racconti e alle chiacchieratissime sfilate di Gucci con le teste mozzate in mano ai modelli in passerella lo scorso anno. La voce di Renato è di Neri Marcorè.