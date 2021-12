Chi è la moglie di Alberto Angela, Monica Angela

La moglie di Alberto Angela si chiama Monica Angela: ecco chi è la donna che ha rubato il cuore del conduttore televisivo e divulgatore scientifico più amato della televisione italiana. Il presentatore di "Ulisse", come sappiamo, è molto attento alla privacy ed è estremamente riservato: per questo motivo sappiamo molto poco a proposito di sua moglie.

Alberto Angela conduce "Meraviglie"

Monica non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre rimasta lontana dai riflettori, sappiamo che è originaria di Parma e che visita spesso i suoi parenti. Non conosciamo la sua professione ma lei e suo marito hanno avuto tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

Secondo quando riferito dal divulgatore, è l'amore che lo lega alla moglie che gli ha permesso di superare i momenti più difficili della sua vita, come il rapimento in Nigeria: "Dopo l'assalto sono seguite quindici ore di terrore: sotto tiro, calci nel costato, pugni alla tempia, schiaffi a mano aperta per sfondarti i timpani, interrogatori con urla e violenze psicologiche, uno alla volta, senza capire cosa volessero. Prima ci chiedevano hashish, poi alcol, soldi, ci domandavano se fossimo spie. Giocavano con noi, terrorizzandoci."

Alberto Angela e suo padre Piero presentano Superquark.

Alberto Angela, secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, è un buongustaio e si fa spesso preparare il suo dolce preferito dalla moglie Monica. "Casalingo o dalla pasticceria non manca mai." Ha raccontato il conduttore aprendosi anche sulle sue abitudini familiari. "Due espressi, uno di seguito all'altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare."