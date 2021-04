M.O.D.O.K.: il nuovo trailer non censurato della serie animata Marvel

La nuova serie M.O.D.O.K., prodotta da Marvel per Hulu, arriverà il 21 maggio su Hulu e online è stato condiviso un trailer non censurato.

La serie animata M.O.D.O.K., prodotta da Marvel per Hulu, arriverà sugli schermi americani il 21 maggio e il co-creatore Jordan Blum, che ha sviluppato il progetto con Patton Oswalt, ha condiviso il nuovo trailer non censurato dichiarando che "Nessuno dice al protagonista quello che può, o non può, dire".

Nel video si vede il protagonista da bambino, vittima dei bulli, e poi ormai cresciuto in azione mentre cerca di conquistare il mondo. M.O.D.O.K. viene poi ritratto alle prese con la vita quotidiana all'insegna del divorzio, litigi, figli e problemi sul lavoro.

M.O.D.O.K. racconterà la storia del supervillain, interpretato da Patton Oswalt, che da tempo cerca di realizzare il suo sogno di conquistare il mondo. Dopo alcuni anni all'insegna di problemi e fallimenti nell'affrontare gli eroi più potenti sulla Terra. M.O.D.O.K. ha gestito la sua organizzazione malvagia A.I.M.. Dopo che gli viene tolto il ruolo da leader di A.I.M. e alle prese con un matrimonio che sta andando a pezzi e problemi in famiglia, il Metal Organism Designed Only for Killing (L'organismo metallico ideato solo per uccidere) deve affrontare la sua più grande sfida.

Jon Hamm, la star di Mad Men, darà voce a Iron Man, Nathan Fillion sarà Wonder Man, Whoopi Goldberg sarà Poundcakes e Bill Hader avrà il doppio ruolo di Angar l'Urlatore e del Leader.

Oswalt è stato coinvolto nel progetto anche in veste di co-creatore in collaborazione con Jordan Blum. Il cast di doppiatori comprende inoltre Aimee Garcia nella parte della moglie di M.O.D.O.K., Ben Schwartz che sarà il figlio dodicenne del protagonista, Melissa Fumero che sarà la figlia diciassettene, Wendi McLendon-Covy che ha ottenuto il ruolo di un brillante scienziato pazzo che lavora per A.I.M. ed è rivale sul lavoro di M.O.D.O.K., Buck Bennett, Jon Daly e Sam Richardson.