M.O.D.O.K.: il poster della serie animata Marvel

Locandina di M.O.D.O.K.

Hulu ha svelato il poster della serie animata Marvel M.O.D.O.K., incentrata su un supercriminale megalomane. L'organismo mentale progettato solo per uccidere - in breve M.O.D.O.K - mostra il suo sguardo minaccioso mentre tentacoli meccanici che spuntano dalla sua schiena. La serie sarà presentata in anteprima il 21 maggio su Hulu, con tutti e dieci gli episodi diffusi contemporaneamente per favorire il binge watching.

M.O.D.O.K. debutterà giovedì 21 maggio sugli schermi americani e racconterà la storia del supervillain, doppiato da Patton Oswalt, che da tempo cerca di realizzare il suo sogno di conquistare il mondo. Dopo anni all'insegna di problemi e fallimenti nell'affrontare gli eroi più potenti sulla Terra. M.O.D.O.K. ha gestito la sua organizzazione malvagia A.I.M.. Dopo che gli viene tolto il ruolo da leader di A.I.M. e alle prese con un matrimonio che sta andando a pezzi e problemi in famiglia, il Metal Organism Designed Only for Killing (L'organismo metallico ideato solo per uccidere) deve affrontare la sua più grande sfida.

Supercast vocale nella versione originale della serie animata: la star di Man Men Jon Hamm darà voce a Iron Man, Nathan Fillion sarà Wonder Man, Whoopi Goldberg doccpierà Poundcakes e Bill Hader avrà il doppio ruolo di Angar l'Urlatore e del Leader.

Patton Oswalt e Jordan Blum sono creatori dello show, sceneggiatori e figurano anche come produttori esecutivi.