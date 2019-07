Modern love: il trailer della serie con Anne Hathaway

Modern Love è la nuova serie Amazon di cui online è stato condiviso il primo trailer e il cast del progetto comprende anche il premio Oscar Anne Hathaway.

Il video mostra solo brevemente alcune scene delle otto storie che verranno portate sullo schermo, tra nascite, litigi, problemi, sorrisi e qualche lacrima.

Il cast stellare di Modern Love comprende, oltre ad Anne Hathaway, anche Tina Fey, Andy Garcia, Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Gary Carr (Downton Abbey), Olivia Cooke (Ready Player One), Brandon Victor Dixon (Power), John Gallagher, Jr. (The Newsroom), Andy Garcia (Ocean's Eleven), Julia Garner (Ozark), Catherine Keener (Get Out), Cristin Milioti (Black Mirror), Dev Patel (Lion), Andrew Scott (Fleabag), John Slattery (Mad Men), e Shea Whigham (Homecoming).

Lo show è tratto dall'omonima rubrica del New York Times scritta da Daniel Jones.

Anne avrà la parte di un personaggio ispirato alla vita di Terri Cheney, una giovane affetta da disordine bipolare nella storia intitolata Take Me As I Am, in cui la protagonista cerca di trovare l'amore. L'attrice ha spiegato: "Sono stata onorata dalla possibilità di avere questa esperienza. Mi ha devastata per il mese successivo, non riuscivo a lasciarmi alle spalle la storia, ma ha aumentato così tanto la mia compassione per le persone che non possono scegliere". Hathaway ha poi proseguito: "Penso che se fossimo onesti con noi stessi, ammetteremmo che dobbiamo imparare il fatto che meritiamo di essere amati. Terri ne parla, parla di aver bisogno anche di una sola persona, una persona che la ami... quell'unica persona che le conceda il suo spazio, provi compassione, le dia speranza a un futuro".

La serie potrebbe proseguire a lungo considerando che tra le pagine sono state raccontate oltre 700 storie e i produttori hanno ammesso che potrebbero coinvolgere nuovamente gli attori che sono già apparsi nella prima stagione in caso di un possibile rinnovo.