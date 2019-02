Modern Family, arrivata all'ultima stagione, e The Good Doctor tra i rinnovi di ABC

Modern Family, The Good Doctor e A Million Little Things hanno ottenuto ufficialmente il rinnovo da parte del network ABC in vista della prossima stagione.

La comedy saluterà i suoi fan con l'undicesima stagione, composta da circa 18-22 episodi che concluderanno la storia dei protagonisti.

Nel cast torneranno Ed O'Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet e Sofía Vergara, che hanno raggiunto un accordo con 20th Century Fox TV nel mese di dicembre, e i giovani Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould e Rico Rodriguez.

The Good Doctor, che ha come protagonista Freddie Highmore nel ruolo del Dottor Shaun Murphy, ritornerà invece con una terza stagione per raccontare i casi che affronta lo staff del prestigioso ospedale St. Bonaventure. Nel cast anche Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Hill Harper, Richard Schiff, Tamlyn Tomita, Christina Chang, Fiona Gubelman, Will Yun Lee e Paige Spara.

A Million Little Things ha infine ottenuto la conferma necessaria al via libera alla seconda stagione in cui si continuerà a seguire un gruppo di amici impegnati a rivalutare la propria vita dopo che uno di loro si suicida.

Nel cast David Giuntoli, Ron Livingston, Romany Malco, Allison Miller, Christina Moses, Christina Ochoa, Grace Park, James Roday, Stephanie Szostak, Lizzy Greene e Tristan Byon. Lo show è stato creato da DJ Nash.