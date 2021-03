Mission: Impossible, Tom Cruise e il "segreto" della scena in cui si cala dal soffitto

Ecco svelato il "segreto" della celebre scena di Mission: Impossible in cui Tom Cruise si cala dal soffitto mediante l'utilizzo di un lungo cavo metallico.

Durante le riprese della famosa scena di Mission: Impossible in cui Tom Cruise si cala dal soffitto con un cavo metallico, rimanendo fermo a pochi centimetri dal suolo, ci furono molti problemi visto che i membri della troupe e il regista non riuscivano a trovare un modo per filmare la sequenza.

Tom Cruise in una celebre sequenza di Mission: Impossible

Brian De Palma, il regista del film, fece dei tentativi ma la testa di Cruise continuava a colpire il pavimento e sembrava che non ci fosse modo di calibrare in modo diverso il filo metallico. All'improvviso il leggendario attore americano ebbe un'idea: decise di mettersi delle monete nelle scarpe al fine di bilanciare il peso e, in questo modo, riuscì a mantenere l'equilibrio.

La Paramount Pictures possedeva i diritti della serie televisiva Missione Impossibile e aveva cercato per anni, senza risultati, di trarne un adattamento cinematografico. Cruise, il quale da giovane era stato un grande fan della serie, convinse la Paramount a investire un budget di 80 milioni di dollari divenendo così anche il produttore del film insieme a Paula Wagner.

Emmanuelle Béart e Tom Cruise in una scena di Mission: Impossible

La pellicola ha un punteggio di approvazione del 64% su Rotten Tomatoes, sulla base di 58 recensioni, con una valutazione media di 6/10; il consenso critico del sito recita: "Piena di effetti speciali, la nuova versione di Mission: Impossible di Brian De Palma è semplicemente travolgente anche se la trama a volte è un po' contorta."