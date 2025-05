Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, Josh Holloway svela l'orribile scena che è stata tagliata

Josh Holloway ha recentemente svelato che la sua breve apparizione in Mission: Impossible - Protocollo fantasma doveva essere inizialmente molto più lunga, cupa e tragica.

Holloway ha interpretato l'agente dell'IMF Trevor Hanaway nella sequenza d'apertura del film del 2011 diretto da Brad Bird. Durante la sequenza, Hanaway viene ucciso da un'assassina professionista (Lea Seydoux) e muore tra le braccia della sua amante e collega Jane Carter (Paula Patton).

Mentre nel montaggio finale uscito nelle sale il personaggio muore in tempi relativamente brevi, il montaggio iniziale prevedeva invece la presenza di una scena completamente diversa.

La morte di Trevor Hanaway fu considerata troppo crudele

Josh Holloway in azione in una scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

L'attore ha infatti rivelato al The Julia Cunningham Show quanto segue: "Nella sceneggiatura originale, Paula Patton esce e mi trova in fin di vita, ma io non sono ancora morto. Poi, inizio a sussurrarle i codici e muoio. Allora lei deve aprirmi la camicia, mettermi la mano nel cuore, rianimare il mio cuore e farmi tornare in vita. Poi le dico i codici e lei mi lascia morire di nuovo".

Paula Patton con la sua inseparabile pistola in una scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Holloway ha proseguito nel suo racconto: "L'abbiamo filmata. L'abbiamo fatto ma, dopo averla vista, hanno detto: 'È troppo crudele' e 'Il pubblico odierà Paula perché ti rianima per ottenere informazioni e poi ti lascia morire di nuovo, e si suppone che siate innamorati'".

I commenti di Holloway arrivano proprio mentre l'ultimo capitolo di Mission: Impossible, The Final Reckoning, è già proiettato verso quello che si prevede essere il più grande weekend di apertura al botteghino del franchise, dovrebbe arrivare a incassare, infatti, circa 80 milioni di dollari nella sua prima settimana. Su queste pagine trovate già la recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning.