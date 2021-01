Mission: Impossible - Protocollo fantasma, Jeremy Renner: "Tom Cruise? Un grande attore"

Dopo aver recitato con lui sul set di Mission: Impossible - Protocollo fantasma Jeremy Renner ha affermato che lavorare con Tom Cruise è stato un sogno che si è trasformato in realtà, dal momento che lo ha sempre idolatrato come attore: "Tom Cruise? Un grande attore."

Tom Cruise firma autografi sul red carpet di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma a Monaco

Renner, durante un'intervista recente, ha detto che Cruise è un grande attore, probabilmente uno dei migliori che ha mai incontrato in tutta la sua carriera ma che, cosa ben più importante secondo la star di Mission Impossible, Tom è veramente una persona straordinaria.

In seguito Renner è stato costretto a rifiutare un ruolo in Mission: Impossible - Fallout a causa del suo contratto con la Marvel: nel momento in cui Cruise ha dato il via alla produzione del film Jeremy era impegnato a difendere la Terra da Thanos.

Un bel primo piano di Tom Cruise durante la premiere di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma a Monaco di Baviera

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 94% sulla base di 239 recensioni e una valutazione media di 7,7 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Elegante, frenetico e carico di scene avvincenti, Mission: Impossible - Protocollo Fantasma è film ad alto budget che funziona davvero bene."