Mission Impossible: Dead Reckoning Parte 1, un nuovo promo mostra delle spettacolari sequenze d'azione

A luglio arriverà nelle sale di tutto il mondo Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 e, grazie al sito di Rotten Tomatoes, si possono vedere nuove anticipazioni delle spettacolari scene d'azione con protagonista Tom Cruise in un nuovo video promozionale.

Nel video si vede Ethan Hunt mentre si sposta in varie città, tra cui anche Venezia, ed è alle prese con combattimenti, treni ad alta velocità da cui deve cercare di non cadere, inseguimenti in auto, esplosioni e una nuova pericolosa missione.

La nuova avventura di Ethan Hunt

In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l' intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno: l'analisi del trailer

Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, come gli ultimi due capitoli usciti al cinema, il film potrà contare su un cast composto anche da Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.