Mission: Impossible 8, Tom Cruise piloterà un aereo della seconda Guerra Mondiale in una scena d'azione

Mission: Impossible 8, secondo le prime indiscrezioni, mostrerà Tom Cruise alle prese con una scena d'azione mentre è alla guida di un aereo della seconda Guerra Mondiale.

L'attore, come rivela The Sun, è stato infatti avvistato mentre compie dei voli di prova a bordo di un Boeing Stearman Model 75 del 1943.

Tom Cruise è stato avvistato mentre si prepara alle riprese di Mission: Impossible 8 presso l'aeroporto di Duxford, nel Cambridgeshire, e il velivolo utilizzato sembra fosse già preparato per posizionare le telecamere necessarie alle riprese.

Una fonte di The Sun ha spiegato: "Tom ha iniziato a imparare a pilotare un biplano Boeing Stearman alcuni mesi fa per un'importante scena d'azione. Si tratta, ovviamente, di un compito da esperti ma, come il solito, non ha intenzione di prendere scorciatoie o utilizzare uno stuntman".

La fonte vicina alla produzione avrebbe aggiunto: "Le riprese di Mission: Impossible 7 sono terminate da poco, ma Tom non si è concesso una pausa e provare a girare delle scene sorprendenti con un aereo vecchio di 80 anni è particolarmente pericoloso".

Cruise, dopo aver interpretato Maverick in Top Gun, ha continuato ad alimentare la sua passione per il volo, ottenendo il suo brevetto di pilota nel 1994. La star ha poi acquistato alcuni jet e un velivolo risalente alla seconda Guerra Mondiale, un P-51 Mustang del 1946, che era stato donato a un museo e poi sistemato nel 1997, passando nelle mani di Cruise nel 2001. L'attore lo ha quindi chiamato Kiss Me Kate in onore della sua ex moglie Katie Holmes.

Il protagonnista di Mission: Impossible è stato avvistato più volte mentre lo pilotava a Los Angeles.

Nell'attesa di scoprire ulteriori dettagli, i fan possono attendere l'arrivo nelle sale di Mission: Impossible 7 che riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.