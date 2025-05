Mission: Impossible 8, svelato il cestello dei popcorn approvato personalmente da Tom Cruise

Mission: Impossible - The Final Reckoning sarà nelle sale alla fine del mese, ma nel frattempo è stato svelato il design del secchiello per popcorn approvato da Tom Cruise in persona.

Diretto da Christopher McQuarrie e seguito di Dead Reckoning del 2023, l'ottavo capitolo del franchise di Mission: Impossible vedrà il ritorno di Cruise nei panni di Ethan Hunt, ancora una volta impegnato nella lotta contro l'Entità, un'intelligenza artificiale malvagia.

I trailer fin qui mostrati hanno presentato il film come un'esperienza imperdibile nelle sale, con Cruise che si cimenterà nelle sue acrobazie più pericolose fino ad ora, mentre il viaggio di Ethan giungerà potenzialmente al termine, anche se non è stato ancora confermato che si tratterà dell'ultimo capitolo del franchise.

Mission: Impossible, il secchiello da popcorn svela un'indizio sulla trama?

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena

Come bonus aggiuntivo per l'esperienza sul grande schermo, l'account ufficiale di Regal su X ha condiviso un nuovo video promozionale che rivela che il secchiello per popcorn di Mission: Impossible - The Final Reckoning avrà la forma dell'involucro sferico rosso dell'Entità a bordo della Sevastopol. Il secchiello sembra anche essere dotato delle due metà della chiave cruciforme introdotta in Dead Reckoning.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise in una scena d'azione

In precedenza, era stato rivelato che Cruise e McQuarrie avevano rifiutato il design di un secchiello per popcorn souvenir di Dead Reckoning che avrebbe dovuto avere la forma del sottomarino Sevastopol. L'uscita è stata invece accompagnata da un secchiello più classico con l'occhio rosso dell'Entità impresso sul lato. Si dice che Cruise abbia avuto un ruolo più attivo nella progettazione del secchiello da popcorn di The Final Reckoning, il che significa che il modello è stato approvato dalla star.

Negli ultimi anni, i secchielli da popcorn sono diventati un affare di grande importanza e gli oggetti sono diventati sempre più ricercati dai collezionisti. A volte, questi secchielli possono persino contribuire al marketing di un film, come il famigerato secchiello per i popcorn di Dune - Parte Due dello scorso anno. È improbabile che il secchiello per popcorn dell'Entità per The Final Reckoning diventi virale come quello dei vermi delle sabbie, ma ciò conferma almeno quanto sarà importante l'alloggiamento sferico rosso per la minaccia dell'IA nel prossimo capitolo, quando Ethan localizzerà la Sevastopol.