Mission: Impossible 7, Tom Cruise torna a Roma: le location delle riprese del film

Le riprese di Mission: Impossible 7 ripartono oggi a Roma e vedranno Tom Cruise ed il resto del cast muoversi tra le maggiori vie del centro storico della città. Scopriamo allora quali saranno le location del nuovo film della saga diretto da Christopher McQuarrie.

Per quanto riguarda le location, parliamo di alcune delle zone più affascinanti di Roma. Le strabilianti scene di Mission: Impossible 7 avranno come sfondo Largo Corrado Ricci, i Fori Imperiali, il Rione Monti e il Rione Sant'Angelo. I lavori si snoderanno poi in diverse vie di Roma, tra cui via Panisperna, via Cavalletti, via della Tribuna Campitelli, via dei Serpenti, via dei Funari, via Sant'Angelo in Pescheria e piazza Lovatelli.

A distanza di sette mesi dallo stop forzato di marzo, Mission: Impossible 7 torna quindi in Italia per dare nuovamente il via alle riprese del film. Tom Cruise ed il resto del cast si trovano in queste ore tra le strade di Roma e si preparano a riprendere da dove avevano interrotto i lavori, nel tentativo di rispettare la tabella di marcia e riuscire ad ultimare le riprese il prima possibile.

Un segnale di ripartenza anche per la città di Roma: le riprese di Mission: Impossible 7 dureranno sette settimane e permetteranno infatti alla capitale di incassare ben 18 milioni di euro. Saranno quindi coinvolti stuntman ma anche autisti e controllori sanitari. Un milione di euro verrà speso per gli accessi alle ztl, mentre ristorazione e alloggi costeranno circa due milioni di euro.

Ricordiamo che nelle scorse settimane un'altra parte delle riprese del film si sono tenute in Gran Bretagna ed hanno visto Tom Cruise protagonista di un incredibile lancio con la sua motocicletta. L'attore non è certo nuovo a questo genere di acrobazie sul set, considerato che rifiuta categoricamente di essere sostituito da uno stuntman. L'attore classe 1962 torna così a ricoprire il ruolo di Ethan Hunt nella saga iniziata venticinque anni fa.

Mission: Impossible 7 sarà diretto da Christopher McQuarrie e vedrà il ritorno nel cast anche di Simon Pegg per il ruolo di Benji Dunn, Rebecca Ferguson come Ilsa Faust e Ving Rhames come Luther Stickell.