Mission: Impossible 7, Tom Cruise ha acquistato dei robot anti-Covid?

Nelle ultime settimane era apparsa online la notizia che Tom Cruise avrebbe comprato dei robot anti-COVID per controllare il set.

L'indiscrezione pubblicata da The Sun, come confermato da fonti vicine alla produzione è, ovviamente, falsa.

Il giornale britannico aveva sostenuto che la star di Mission: Impossible 7, dopo aver perso il controllo durante le riprese a causa di alcuni membri della produzione che non avevano rispettato le norme previste per la sicurezza ed evitare contagi, aveva scelto un approccio tecnologico acquistando dei robot che avrebbero dovuto controllare che nessuno dei protocolli venisse ignorato.

Le riprese del nuovo capitolo delle avventure dell'agente segreto, di cui Tom Cruise è uno dei produttori, erano state interrotte nuovamente a ottobre dopo che alcune persone erano risultate positive al COVID-19 e l'interprete di Ethan era tornato al lavoro richiedendo ancora più attenzione, considerando inoltre l'investimento economico compiuto per mantenere al sicuro tutti i membri del cast e della troupe.

SlashFilm ha però voluto verificare le notizie riguardanti il coinvolgimento di due robot durante i ciak e hanno assicurato che le informazioni condivise online "non sono accurate". Il sito ha ribadito: "Abbiamo contattato una fonte molto vicina alla produzione per sapere la verità e la storia non è accurata e ci è stato confermato che non ci sono robot sul set".

Mission: Impossible 7, in uscita il 19 novembre 2021, segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.