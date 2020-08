Mission: Impossible 7, Tom Cruise "vola" con la sua moto in uno stunt impossibile (FOTO)

Nuove foto dal set di Mission: Impossible 7 ci regalano uno stunt mozzafiato che vede Tom Cruise, nei panni dell'Agente Ethan Hunt, sospeso per aria dopo un salto con la sua motocicletta.

Non è certo una sorpresa vedere Tom Cruise impegnato in evoluzioni che coinvolgono moto, auto, navi e aerei. il divo americano è solito interpretare i propri stunts, anche i più pericolosi, e a 58 anni vanta una preparazione fisica invidiabile. Il franchise di Mission: Impossible gli ha offerto in più occasioni la possibilità di far sfoggio delle proprie doti e del proprio coraggio, come confermano le foto scattate sul set di Mission: Impossible 7.

Tom Cruise viene ripreso mentre, assicurato a corde, compie un'evoluzione saltando in aria con la sua motocicletta. Le riprese del film sono attualmente in corso nell'Oxfordshire e pare che gli stunts intravisti siano costati oltre 2 milioni di sterline, rendendo Mission: Impossible 7 il film più costoso di questo tipo girato in Gran Bretagna.

Mission: Impossible 7 vede il ritorno nel cast anche di Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Ving Rhames.

