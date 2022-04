Mission: Impossible 7, svelati il titolo e la descrizione del trailer

Tom Cruise ha svelato il titolo ufficiale di Mission: Impossible 7: Dead Reckoning Part One. L'annuncio è stato compiuto durante l'evento CinemaCon che ha permesso ai presenti di vedere inoltre il primo trailer durante la presentazione dei progetti della Paramount Pictures.

Mission: Impossible 7 arriverà nei cinema il 14 luglio 2023 e l'ottavo capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt debutterà successivamente il 28 giugno 2024.

Il trailer presentato all'evento inizia con Ethan Hunt, ovviamente interpretato da Tom Cruise, mentre il suo ex capo Kittridge, interpretato da Henry Czerny, dichiara che i "suoi giorni trascorsi combattere per il bene sono finiti", prima di aggiungere che si tratta dell'ultima occasione per controllare la verità e il concetto di bene e male per i prossimi secoli. Kittridge aggiunge poi: "Stai lottando per salvare un ideale che non esiste, non è mai esistito. Devi decidere da che parte stare".

Il video mostra poi alcune scene ambientate a Venezia, in Vaticano e nel deserto, mentre Ethan viene mostrato anche accanto alla Vedova Bianca (Vanessa Kirby) e lotta con Ilsa (Rebecca Ferguson).

La presentazione ha mostrato inoltre Cruise mentre vola a bordo di un biplano insieme al regista Christopher McQuarrie, prima di lanciarsi sopra nel vuoto sopra le montagne, una delle spettacolari scene d'azione realizzate dalla star senza l'utilizzo di una controfigura.