Mission: Impossible 7, riprese di nuovo in pausa a causa di una positività al COVID

Le riprese di Mission: Impossible 7 sono di nuovo in pausa dopo che un membro della produzione è risultato positivo al Covid.

Il lavoro in corso nel Regno Unito si fermerà quindi per quattordici giorni, rispettando i protocolli di sicurezza previsti, e le persone che sono state a contatto con chi ha ottenuto il risultato positivo al test saranno in auto-isolamento.

Un portavoce della Paramount ha dichiarato parlando di Mission: Impossible 7: "Abbiamo interrotto temporaneamente la produzione fino al 14 giugno a causa di un test risultato positivo al Coronavirus durante i controlli di routine. Stiamo seguendo tutti i protocolli di sicurezza e continueremo a monitorare la situazione".

Le riprese del film avevano subito un'importante battuta di arresto nel 2020 a causa della pandemia che aveva reso impossibile ritornare sul set in Italia per molti mesi. A dicembre era poi trapelato dal set un file audio in cui si poteva sentire la reazione di Tom Cruise, protagonista e produttore del progetto, mentre urlava contro alcuni membri della troupe che non avevano rispettato i protocolli di sicurezza ricordando l'importanza di seguire le regole per tutte le persone coinvolte in un momento in cui il settore cinematografico stava subendo delle gravi perdite economiche.

Mission: Impossible 7, Tom Cruise urla alla crew che non rispetta le regole anti-COVID "Vi faccio licenziare"

Il film Mission: Impossible 7 riporta sul grande schermo l'agente segreto interpretato da Tom Cruise, di nuovo diretto da Christopher McQuarrie.

Il cast del settimo capitolo del franchise sarà composto da Shea Whigham, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Henry Czerny e le new entry Rob Delaney (Deadpool 2), Charles Parnell (Top Gun: Maverick), Indira Varma (Game of Thrones), Mark Gatiss (Sherlock), e Cary Elwes.

Mission: Impossible 7 dovrebbe ora debuttare nelle sale americane il 27 maggio 2022.