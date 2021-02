Mission: Impossible 7, Christopher McQuarrie condivide una nuova foto

Mission: Impossible 7 arriverà sugli schermi americani il 19 novembre e il regista Christopher McQuarrie ha condiviso online una nuova foto.

Lo scatto ritrae il protagonista Tom Cruise, interprete di Ethan Hunt, di spalle, durante una sequenza d'azione.

Il film Mission: Impossible 7, come annunciato pochi giorni fa, sul territorio americano sarà disponibile in streaming su Paramount+ a distanza di 45 giorni dal debutto nelle sale.

La produzione, inoltre, ha deciso di rimandare l'inizio delle riprese dell'ottavo capitolo del franchise a causa degli impegni di Cruise che dovrà promuovere in estate Top Gun: Maverick. La realizzazione di M:I 7 ha infatti subito numerosi ritardi e l'attore deve conciliare i suoi obblighi di lavoro.

Mission: Impossible 7 segnerà il ritorno di Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt e sarà diretto da Christopher McQuarrie, confermato anche come regista dell'ottavo film della serie cinematografica, nei cinema dal 2022. Il film vedrà di nuovo Simon Pegg impegnato nel ruolo di Benji Dunn, Vanessa Kirby in quello di Alanna Mitsopolis, Rebecca Ferguson che sarà Ilsa Faust e Ving Rhames che interpreterà Luther Stickell. Sul grande schermo vedremo poi Henry Czerny, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.