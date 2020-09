Mission: Impossible 7 e 8, ricominciate le riprese: le foto di Tom Cruise sul set

Dopo lo stop risalente a febbraio e causato dall'emergenza Coronavirus, mentre Tom Cruise e la troupe stavano girando in Italia, le riprese di Mission: Impossibile 7 e Mission: Impossibile 8 sono ricominciate e lo dimostrano le prime foto scattate sul set.

He is literally baby 😍 💙 you proof that age is just a number!! My man #Tomcruise #thursdaymorning # pic.twitter.com/7F95sfgV2g — Normy 4 (@4normy4) September 3, 2020

Quella di Mission: Impossibile 7 e 8 rientra tra le produzioni che negli scorsi mesi sono rimaste paralizzate a causa della pandemia globale. A febbraio, Tom Cruise e il resto della crew si trovavano in Italia, a Venezia, per girare alcune scene del film prima di trasferirsi a Roma. Lo scoppio dell'emergenza sanitaria, allargatasi a macchia d'olio proprio durante quelle settimane, ha portato alla sospensione dei lavori che stanno quindi ripartendo soltanto ora, a distanza di quasi sette mesi.

Ricordiamo che Tom Cruise tornerà ad interpretare Ethan Hunt sia nel settimo che nell'ottavo capitolo della saga iniziata nel 1996 con il primo film diretto da Brian De Palma. I nuovi due capitoli saranno invece diretti da Christopher McQuarrie che era stato già regista di due due capitoli precedenti (quinto e sesto).

Quello causato dalla pandemia non è stato il primo stop forzato per la produzione del film. Già in precedenza, infatti, tutto era stato bloccato da un'acrobazia finita male durante le riprese ma anche per le polemiche provocate dalla scelta di Tom Cruise di noleggiare due navi da crociera per ospitare cast e troupe durante le riprese in Norvegia. La notizia del ritorno sul set è stata riportata dal Daily Mail dopo che Cruise è stato avvistato mentre provava con uno stuntman mentre indossava una mascherina. Le foto sono disponibili qui.

Le uscite dei due film sono attualmente previste per il 23 luglio 2021 e per il 5 agosto 2022. Rebecca Ferguson dovrebbe tornare per i sequel insieme al protagonista e produttore Tom Cruise insieme ai veterani del franchise Ving Rhames e Simon Pegg. I nuovi film includeranno anche l'interprete dell'agente Carter, Hayley Atwell.

Ad inizio anno, Rebecca Ferguson ha parlato con THR dei film in uscita: "Non sono sorpresa dal fatto che Christopher abbia deciso di farli. Sia Tom che Chris sono molto legati, ma so anche che tipo di discussioni nascono. È una cosa importante in cui buttarsi e da accettare, per quanto sono lunghe le riprese. Ci sono ricompense e ripercussioni che ne derivano. Vedremo cosa succede a Ilsa perché non è ancora scritto. Non sappiamo ancora cosa succederà. Tutto quello che posso fare è continuare a chiamarlo per dirgli 'Non buttarmi giù da un aereo. Non chiudermi in una scatola'. A quel punto, vedremo".