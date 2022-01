Mission: Impossible 7 e 8: la data di uscita slitta ancora una volta

Paramount ha posticipato nuovamente la data di uscita di Mission: Impossible 7 che, per la quinta volta, è slittata di qualche mese. Il film diretto da Christopher McQuarrie arriverà ora nelle sale americane il 14 luglio 2023.

Lo studio ha annunciato le date previste per i suoi prossimi progetti che comprendomo, oltre a Mission: Impossible 7 e 8, anche A Quiet Place 3 e Transformers: Rise of the Beasts.

Il settimo capitolo delle avventure dell'agente Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise ha subito numerosi ritardi a causa degli stop alle riprese causati dalla pandemia. Inizialmente il lungometraggio doveva debuttare nei cinema il 30 settembre 2022, dopo essere stato programmato il 23 luglio 2021, il 19 novembre 2021 e il 27 maggio 2022. Mission: Impossible 8 verrà ora distribuito il 28 luglio 2024.

Ecco gli altri titoli con i cambi di data di uscita:

Under the Boardwalk doveva uscire il 22 settembre 2022 e ora non ha una data prevista per il debutto.

Blazing Samurai debutterà nei cinema il 22 luglio 2022.

Secret Headquarters passa dal 12 agosto 2022 al 5 agosto 2022.

A Quiet Place 3 è stato posticipato dal 31 marzo 2023 al 22 settembre 2023.

Transformers: Rise of the Beasts passa dal 9 giugno 2023 al 19 luglio 2024.