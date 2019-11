Mission: Impossible 7 e 8: Pom Klementieff nel cast dei sequel!

Mission: Impossible 7 e 8, i prossimi sequel del franchise action, avranno tra i propri protagonisti Pom Klementieff, già nel cast di Guardiani della Galassia, che affiancherà quindi le star Tom Cruise e Hayley Atwell.

Ad annunciare l'arrivo dell'attrice tra gli interpreti dei due film, in arrivo nelle sale nel 2021 e nel 2022, è stato il regista Christopher McQuarrie con un post su Instagram.

Pom Klementieff, secondo quanto anticipato dal filmmaker, avrà la parte di una femme fatale, personaggio di cui non sono stati diffusi, almeno per ora, ulteriori dettagli.

Mission: Impossible 7 e 8 saranno scritti e diretti da McQuarrie e prodotti da Paramount e Skydance Media. Nel cast dei sequel ritorneranno inoltre Rebecca Ferguson, Simon Pegg e Ving Rhames.

Il franchise è attualmente composto da sei film che sono riusciti a incassare in tutto il mondo ben 790 milioni di dollari.

Pom, prossimamente, riprenderà inoltre il ruolo di Mantis nel terzo capitolo della trilogia dedicata ai Guardiani della Galassia che verrà diretto da James Gunn al termine del suo impegno con The Suicide Squad, attualmente nella fase delle riprese.

Ecco i post apparsi online: