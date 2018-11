Missing Link: il divertente trailer del nuovo film animato prodotto da LAIKA

Missing Link, il nuovo film animato prodotto da LAIKA, arriverà nei cinema americani il 12 aprile 2019 e ora il primo trailer ufficiale introduce il simpatico personaggio al centro della storia.

La creatura doppiata da Zach Galifianakis, Mr. Link, è un po' sciocca e sorprendentemente intelligente e sensibile, e rappresenta l'ultimo legame con gli antenati degli esseri umani. Mentre le specie si evolvono lui non potrebbe essere più a rischio: è l'ultimo della sua specie ed è solo. Decidendo di intraprendere una coraggiosa missione per trovare qualcuno legato alla sua famiglia, Link chiede l'aiuto di Sir Lionel Frost (Hugh Jackman), l'investigatore più famoso al mondo esperto in miti e mostri, e di Adelina Fortnight (Zoe Saldana), che possiede l'unica mappa conosciuta per raggiungere la destinazione del gruppo, dando il via a un'odissea intorno al mondo per trovare la vallata di Shangri-La.

La regia e la sceneggiatura del progetto sono firmate da Chris Butler, già autore di ParaNorman.

Tra i doppiatori ci saranno anche Emma Thompson, Stephen Fry, Timothy Olyphant, Matt Lucas, David Walliams, Amrita Acharia e Ching Valdes-Aran.