Mirko e Perla, lacrime e confronto intenso al Grande Fratello: 'Sei l'unico uomo che ho amato'

Serata di confronto al Grande Fratello tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: gli ex fidanzati si sono chiariti e non sono riusciti a trattenere le lacrime.

La convivenza di Perla Vatiero e Mirko Brunetti al Grande Fratello sta riavvicinando i due ex fidanzati, già noti al pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island. Nel corso della serata, hanno cercato di chiarirsi e il confronto è stato così intenso che alla fine sia Mirko che Perla non sono riusciti a trattenere le lacrime.

Dalla separazione a Temptation Island alla convivenza forzata al grande Fratello

Mirko e Perla, dopo cinque anni di fidanzamento e quattro di convivenza, si sono separati a Temptation Island. Durante l'ultimo falò di confronto, hanno preso strade diverse: lui è uscito con la tentatrice Greta, lei con il tentatore Igor.

Ospiti di Uomini e Donne all'inizio di questa stagione, l'ex coppia aveva rivelato che dopo il docureality non c'era stato alcun confronto tra di loro. "Per me è vergognoso che questo non sia successo", ha dichiarato Perla, attribuendo la responsabilità a Mirko.

Mirko, d'altra parte, aveva risposto: "Non è vero che non abbiamo avuto un confronto, ci siamo sentiti al telefono. Sei falsa. Quando ho capito che il confronto che volevi era solo per sminuirmi, ho deciso che non c'era bisogno di ulteriori confronti".

Confronto aperto e lacrime: Perla svela le difficoltà della convivenza

La convivenza forzata nella casa del Grande Fratello sta riavvicinando i due ragazzi, costringendoli a un faccia a faccia necessario tra una coppia che ha vissuto insieme per quattro anni. Ieri sera, i due hanno deciso di parlarsi aprendosi per la prima volta dopo la fine di Temptation Island e della loro storia d'amore.

Perla ha rivelato che nel corso dell'ultima fase della loro relazione ha attraversato un periodo molto difficile. La convivenza, inizialmente vista come un momento di unione, cominciava a diventare opprimente per lei. Tuttavia, ciò che le pesava di più era l'incertezza che caratterizzava il suo presente: "Immagina una persona che si sente il nulla e pensa di darti il nulla. Così mi sentivo".

La confessione ha emozionato la stessa Perla che non è riuscita a trattenere le lacrime che Mirko, con un gesto molto premuroso, le ha asciugato dal volto. "Sono consapevole di ciò che provo, di quello che provavo. Tu sei stato il mio primo amore, l'unico uomo che ho amato", ha dichiarato con fermezza Perla.

Mirko racconta il suo stato d'animo prima della rottura del fidanzamento

Il giovane ha provato a scherzare affermando: "Se dici 'provo', non succede niente". Tuttavia, il tono si è fatto serio quando Mirko ha espresso un pensiero che continua a rimbombare nella sua mente: "C'era una parola che mi martellava, dicevi che ero apatico". Mirko ha rivelato che ha vissuto momenti difficili.

Ogni giorno, la sua routine era segnata dall'obbligo di uscire di casa per lavorare, mentre contemporaneamente rifletteva su come aiutare e supportare la persona a cui teneva, cercando di contribuire al suo successo personale.

"Uscivo di casa, sorridevo, ma dentro di me stavo male", ha confidato Mirko. Nel frattempo, Perla ha aggiunto: "Ogni volta che litigavamo, ti chiedevo di lasciarmi".

Mirko e il rimorso per le offese dopo la rottura

Mirko ha ammesso di rimpiangere le parole sbagliate che ha pronunciato. I due ragazzi, dopo Temptation Island si sono lanciate reciproche accuse, soprattutto attraverso i social.

Temptation Island: Greta e Perla litigano sui social: "Non hai contenuti, parli solo di me"

Alla fine anche Mirko è scoppiato in lacrime. Per Mirko e Perla quello di ieri sera è stato un confronto necessario per capire come si evolverà la loro relazione, mentre Greta, per ora, è ancora fuori dalla casa del Grande Fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il confronto tra Mirko e Perla