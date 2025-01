Grande Fratello: Amanda in lacrime dopo il tradimento di Mariavittoria: "falsa e senza carattere"

Dopo la venticinquesima puntata del Grande Fratello, Amanda si è lasciata andare a un duro sfogo in giardino con Luca Calvani e Javier Martinez, manifestando la sua profonda delusione nei confronti di Mariavittoria Minghetti, che l'ha nominata durante il momento delle nomination. La scelta della dottoressa ha scatenato reazioni accese, con Amanda che non ha risparmiato accuse, mettendo in dubbio l'autenticità della loro amicizia.

Le accuse a Mariavittoria: "priva di valori"

Amanda ha raccontato a Javier un episodio di pochi minuti prima dell'inizio della venticinquesima puntata, in cui la Minghetti le aveva confidato: "Per colpa di Helena e Jessica ci siamo andate di mezzo noi che ci amiamo", un'affermazione che stride con la scelta di nominarla. Per Amanda, questo gesto è il simbolo di un'amicizia ormai finita.

La concorrente leccese non si è trattenuta, accusando Mariavittoria di essere priva di carattere e facilmente influenzabile dagli altri concorrenti. La sua delusione non deriva tanto dalla nomination - consapevole che sarebbe comunque finita al televoto - quanto dal fatto che sia stata proprio Mariavittoria a votarla: "Questa cosa non gliela perdono. Lei è priva di valori e non dà peso alle sue parole."

Amanda si sfoga con Javier dopo il 'tradimento' di Mariavittoria

Amanda ha anche sottolineato la differenza con Lorenzo Spolverato, spiegando che, pur aspettandosi da lui una nomination, non avrebbe mai pensato di riceverla da Mariavittoria: "Io non l'avrei mai fatto. Sono schifata, ma felice di aver capito chi è davvero." Durante lo sfogo, Javier ha cercato di consolare la Lecciso, rivelando che anche lui fatica a comprendere il comportamento della dottoressa:

Amanda, però, non ha dubbi e ribadisce la sua convinzione che Mariavittoria sia falsa, aggiungendo: "Lei sa benissimo tutto quello che ho fatto per lei. Non sono solita rinfacciare, ma questa volta sono rimasta profondamente delusa." In un momento di sconforto, Amanda è scoppiata in lacrime, definendo questa esperienza come la più grande delusione vissuta all'interno della Casa. "Chiunque poteva nominarmi, tranne Mariavittoria," ha affermato.

Nonostante la tristezza della coinquilina, Javier ha cercato di rassicurarla e spronarla a valutare bene le persone per evitare ulteriori delusioni. L'amicizia tra Amanda e Mariavittoria sembra ormai irrimediabilmente compromessa. I prossimi giorni nella Casa saranno fondamentali per capire se ci sarà un chiarimento o se il rapporto tra le due si è definitivamente incrinato.