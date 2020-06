Miriam si sveglia a mezzanotte, Jennifer Lawrence protagonista del remake?

La passione di Hollywood per i vampiri non cessa. L'ultimo progetto in arrivo - se confermato - sarebbe il remake del cult di Tony Scott del 1983, Miriam si sveglia a mezzanotte, che potrebbe vedere Jennifer Lawrence in veste di protagonista.

Catherine Deneuve in Miriam si sveglia a mezzanotte

L'originale Miriam si sveglia a mezzanotte racconta un triangolo sentimentale tra una vampira sensuale e pericolosa, il suo compagno violoncellista e una giovane dottoressa incuriosita dal misterioso indebolimento dell'uomo. Protagonista della vicenda era il trio di star composto da Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon.

Secondo We Got This Covered, un remake del cult vampiresco sarebbe in preparazione, con Jennifer Lawrence in veste di possibile protagonista. La notizia, al momento priva di conferme, vede Duncan Jones, figlio di David Bowie, nella shortlist per scrivere e dirigere il remake che vedrebbe anche Anya Taylor-Joy tra i possibili interpreti.

Jennifer Lawrence senza trucco sul set del nuovo film

Al momento Jennifer Lawrence è in attesa di iniziare la lavorazione di Mob Girl, film sulla mafia newyorkese diretto da Paolo Sorrentino. La pellicola, basata sul libro di Teresa Carpenter Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld, racconta la vera storia di Arlyne Brickman, moglie di Mafia che si trasforma in informatrice per l'Fbi.