Miriam Leone, compie 38 anni: il segreto di una bellezza intatta nel tempo (FOTO)

Miriam Leone oggi festeggia 38 anni, l'attrice è una delle artiste più amate in Italia, nonché una delle più affascinanti. Sul suo profilo Instagram l'artista spesso mostra il suo fisico da urlo e un volto capace di catturare l'attenzione dei suoi follower anche quando si mostra al naturale, senza un filo di trucco. La sua bellezza intatta nel tempo è stata notata da molti, portando a chiedersi quale sia il suo segreto.

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile del 1985, ha studiato lettere e filosofia prima di decidere di intraprendere la carriera di attrice. Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2010 con il film Genitori & Figli - Agitare bene prima dell'uso di Giovanni Veronesi.

Diabolik: perché Miriam Leone è una Eva Kant perfetta

Miriam Leone, con la corona e la fascia di Miss Italia 2008

Lo scorso anno ha sposato Paolo Carullo e, durante la luna di miele alle Maldive, postò delle foto in topless sul proprio profilo Instagram che fecero impazzire i suoi fan.

I suoi follower sanno che Miriam si allena, spesso perché, come cantava Luca Carboni, per avere un fisico bestiale ci "vogliono sacrifici, disciplina e tanta immaginazione che si trasforma in azione", come scrive l'attrice sotto un selfie scattato mentre si allena in palestra.

Miriam Leone non solo si impegna in palestra, ma adora anche l'aria aperta e la natura, scegliendo spesso di allenarsi al parco, fare jogging o TRX. Questo stile di vita si riflette anche nella sua alimentazione che è sempre bilanciata, anche se non segue un particolare regime alimentare

Oggi l'attrice ha pubblicato una sua foto mentre spegneva la sua prima candelina. Nella caption c'è una lettera a sé stessa, un pò come ha fatto Chiara Ferragni a Sanremo. "Piccoletta, la tua prima candelina è stata azzurra, per caso, ma non troppo, perché tu non ti soffermi mai sulle etichette (tranne su quelle dei vestiti, anche se hai passato una vita in custom made delle zie, tipo l'abito indossato nella foto qui pubblicata del primo compleanno!) quanta forza e coraggio che hai avuto fin qui", ha scritto la star di Diabolik

"Mi sorprendi spesso e non mi deludi quasi più, soprattutto ora che sei diventata una donna! Sono fiera di te", conclude l'attrice ringraziando chi in questo giorno speciale le ha dedicato un pensiero.