Splendida Cornice stasera su Rai 3: Miriam Leone, Claudio Santamaria e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

In studio da Geppi Cucciari, nella nuova puntata di Splendida Cornice su Rai 3, anche Alessandro Gassmann e Maurizio Nichetti (tra gli altri). Le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Torna anche questa sera, giovedì 29 gennaio alle ore 21.20 su Rai 3, l'intrattenimento intelligente di Geppi Cucciari che a Splendida Cornice accoglie due degli attori più amati del momento: Claudio Santamaria e Miriam Leone. Ma tra cinema, attualità, musica e l'immancabile partecipazione del pubblico, il programma conferma la sua natura ibrida che si muove con disinvoltura tra ironia e divulgazione. Ecco cosa dobbiamo aspettarci questa sera.

Splendida Cornice, il cinema è protagonista

Claudio Santamaria

Nella puntata di stasera di Splendida cornice ben tre attori arrivano nello studio di Geppi Cucciari, tre volti riconoscibilissimi del nostro cinema. Il primo è Alessandro Gassmann, reduce dal grande successo della fiction Un professore su Rai 1, che coglie l'occasione per sostenere la campagna Ferma il Gelo promossa da UNHCR. Si tratta di un'iniziativa che richiama l'attenzione sulle condizioni di chi affronta l'inverno in contesti di guerra e povertà estrema.

A seguire Claudio Santamaria e Miriam Leone, impegnati nella promozione di Le cose non dette, film che li vede condividere il set e che riflette sui silenzi e sulle fratture emotive all'interno delle relazioni. Per Santamaria, il momento è particolarmente intenso, visto che l'attore è reduce anche dall'uscita di Il falsario, uno dei titoli più attesi delle ultime settimane.

Nichetti, Pardo e gli altri ospiti della serata

Maurizio Nichetti a Splendida Cornice

Sempre per il cinema lo studio accoglie anche Maurizio Nichetti, regista e sceneggiatore che ha attraversato decenni di cinema italiano con uno stile assolutamente personale e riconoscibile. Spazio anche allo sport raccontato con leggerezza grazie alla partecipazione di Pierluigi Pardo, volto noto del giornalismo sportivo televisivo.

In collegamento dall'estero intervengono invece Tala Albanna e Michelle Amzalak, autrici del libro I nostri cuori invincibili, che dialogano con Geppi Cucciari rispettivamente dall'Irlanda e da Gerusalemme, portando in trasmissione uno sguardo internazionale e narrativo. A sorpresa, la musica diventa protagonista con una performance speciale di Amii Stewart, icona della disco anni Ottanta, chiamata a regalare un momento di puro spettacolo dal vivo.

Il pubblico e gli esperti di Splendida Cornice

Come da tradizione, Splendida cornice affida un ruolo centrale al pubblico in studio, coinvolto attivamente attraverso un meccanismo di autocertificazioni che stimola il confronto e il gioco con gli ospiti. A garantire profondità e competenza ci pensano anche gli esperti fissi: l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata Ester Viola e lo psicoterapeuta e divulgatore Michele Mezzanotte.

Completano il mosaico la supervisione linguistica di Andrea Maggi, i contributi artistici curati da Alessandro Arcodia e l'accompagnamento musicale della band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini. Una squadra rodata che conferma l'identità di Splendida Cornice come uno dei format più riconoscibili del palinsesto Rai.