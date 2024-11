Mirabile Visione: Inferno, disponibile la colonna sonora originale firmata da Fabrizio Campanelli

Disponibile su tutte le piattaforme la colonna sonora originale di Mirabile Visione: Inferno, tributo alla Divina Commedia firmato da Matteo Gagliardi e musicato dai compositori Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni.

Mirabile Visione: Inferno ha già coinvolto gli studenti di centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale imponendosi come il documentario più visto al cinema nella scorsa stagione 2023/2024 e sta proseguendo le proiezioni con una costante programmazione di matinèes per le scuole.

La colonna sonora originale è stata prodotta in due fasi che hanno visto alternarsi l'esecuzione di due fra le migliori orchestre al mondo. A Praga, la Czech National Symphony Orchestra, nota per la collaborazione con Ennio Morricone nella colonna sonora premio Oscar per The Hateful Eight di Quentin Tarantino. A Milano, l'Orchestra Sinfonica di Milano, che fra gli altri ha visto la direzione musicale di Riccardo Chailly dal 1999 al 2005, con 70 elementi di organico.

Queste prestigiose collaborazioni hanno contribuito a rendere la colonna sonora di Fabrizio Campanelli (che ne ha curato anche la produzione artistica e musicale) ed Enrico Goldoni per Mirabile Visione: Inferno una soundtrack memorabile con uno spessore degno del più grande cinema internazionale.

Una scena di Mirabile Visione: inferno

La colonna sonora

Composta ed eseguita appositamente per il film, la colonna sonora di Mirabile Visione: Inferno è stata completata e remixata in occasione dell'esordio del film sul mercato internazionale con Nexo Studios. Come spiega l'autore Fabrizio Campanelli sul canale YouTube Scoringforfilms "la musica è stata ripensata, riadattata ed ampliata per poter essere eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Milano al completo, un organico vasto a tal punto da rappresentare una rarità nel panorama delle produzioni musicali e cinematografiche nostrane".

"Accostarsi alle parole universali del Poeta è un impegno severo" ha aggiunto Campanelli. "La parola stessa trascende e si fa suono, supera il limite del significante e apre a una molteplicità di senso che è finestra sull'altrove, uno sguardo che dall'io sale lungo la perpendicolare che conduce all'universo e al mondo delle idee. Il viaggio percorso attraverso le musiche è specchio di un viaggio che tenta di varcare le Colonne d'Ercole e salire fino alle stelle che sono origine dei titoli dei brani della colonna sonora. Perché grazie a Dante salimmo su, a veder le cose belle che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. E anche noi, con Lui, uscimmo a riveder le stelle".

La colonna sonora di Mirabile Visione: Inferno è disponibile su etichetta Candle Studio. Oltre ai formati digitali, sono disponibili supporti fisici su CD e su vinile da collezione a tiratura limitata.