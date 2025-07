Mio figlio, il film turco con Kıvanç Tatlıtuğ in onda stasera su Canale 5: la trama e il cast

Con protagonista Kıvanç Tatlıtuğ, il film turco Mio figlio, che torna in TV stasera su Canale 5, racconta la storia di un padre alla ricerca di nuovi modi per comunicare con il suo bambino.

Mentre Rai 1 trasmette la semifinale degli Europei di calcio femminile tra Inghilterra e Italia, stasera su Canale 5, alle 21:30 circa, andrà in onda Mio figlio, il film turco diretto da Bora Egemen con protagonista Kıvanç Tatlıtuğ. Volto ormai noto dell'ammiraglia Mediaset, l'attore è stato apprezzato nelle serie La ragazza e l'ufficiale, Brave and Beautiful e più di recente in The Family.

La trama di Mio figlio

Mio figlio: una scena del film

Ali è un giovane pescatore rimasto solo con suo figlio Efe dopo la morte prematura della moglie. Nonostante il loro grande amore, Leyla un giorno ha deciso di gettarsi in mare. Per questo Ali ha cresciuto suo figlio raccontandogli che sua madre è una sirena.

Efe dal canto suo è sempre stato un bambino diverso dagli altri, più taciturno, mai sorridente. Quando viene portato in ospedale dopo aver perso conoscenza, Efe smette completamente di parlare. Con un figlio che non comunica più, Ali non riesce a darsi pace, ma poi il piccolo scopre la musica e trova così un nuovo mezzo per esprimersi dove le parole non bastano. Per entrambi sarà l'inizio di un nuovo percorso e di una nuova vita, in cui dovrà essere Ali a imparare a comunicare con suo figlio.

Chi è Kivanç Tatlitug, il protagonista di Mio figlio

Mio figlio: una sequenza

Il cast del film drammatico turco è composto da Yücel Erten, Büsra Develi, Alihan Türkdemir, Feridun Düzagaç e naturalmente da Kivanç Tatlitug, che interpreta il ruolo del protagonista Ali.

Nato il 27 ottobre 1983 nella città di Adana, in Turchia, l'attore è di origini albanesi e bosniache. Grazie a sua madre, ha iniziato a lavorare come modello e nel 2001 ha vinto il Best model of the world.

Diventato famoso grazie al ruolo di Mehmet nella serie Gümüş, nel 2014, ha ottenuto la parte di Kurt Seyit nella serie Kurt Seyit ve Şura, da noi conosciuta con il titolo de La ragazza e l'ufficiale. Nel 2016 e nel 2017 ha interpretato Cesur Alemdaroğlu nella serie Brave and Beautiful, mentre nel 2023 è stato il boss Aslan Soykan in The Family.