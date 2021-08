Minority Report: la trama del film con Tom Cruise in onda stasera su La7

Tom Cruise torna in TV stasera su La7 alle 21:15 con Minority Report, l'action fantascientifico diretto nel 2002 da Steven Spielberg e liberamente tratto dal racconto omonimo di Philip K. Dick.

Una immagine di Tom Cruise nel film Minority Report

La trama ci porta a Washington nell'anno 2054, una città resa più sicura che mai grazie al capitano John Anderton (Tom Cruise) e a un sistema chiamato Precrimine, basato sulle premonizioni di tre individui con poteri extrasensoriali, i Precog. Agatha, Arthur e Dashiell hanno la capacità di prevedere i delitti lasciando alla polizia tutto il tempo di agire per prevenirli ma soprattutto per punire la stessa intenzione a compiere atti criminosi.

Il presidente della Precrimine, Lamar Burgess (Max von Sydow), annuncia ad Anderton la visita dell'ispettore federale Danny Witwer (Colin Farrell), colui che ha in mano le sorti del sistema a livello nazionale.

Accidentalmente durante la visita un contatto tra John Anderton e la Precog Agatha scatena nella veggente delle visioni incontrollate.

Il capitano apre un'indagine ma scopre che, tra premonizioni non archiviate e visioni introvabili nel sistema, sarà proprio lui, in base alle indicazioni dei Precog, a commettere il prossimo crimine in città.

Anderton si convince quindi di essere vittima di una macchinazione...

Minority Report, candidato a un premio Oscar nel 2003 per il miglior montaggio sonoro, ha dato vita, nel 2015, alla serie tv omonima.