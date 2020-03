Minions 2: il Coronavirus fa slittare anche l'uscita del sequel animato

Minions 2 non arriverà nei cinema in estate: a causa del Coronavirus Universal ha confermato che la data di uscita sarà posticipata rispetto all'annunciata giornata del 3 luglio.

Il lungometraggio, secondo quanto riporta il comunicato ufficiale, non è stato completato.

Chris Meledandri, fondatore e amministratore di Illumination, ha dichiarato: "A causa della seria situazione attualmente in Francia, stiamo chiudendo temporaneamente il nostro studio Illumination MacGuff a Parigi. Con questa decisione stiamo rispettando le indicazioni date dal governo francese e facendo tutto il possibile per rallentare la diffusione del virus mentre ci occupiamo dei nostri artisti e delle nostre famiglie. Questo significa che non riusciremo a completare Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo in tempo per la distribuzione globale pianificata alla fine di giugno e all'inizio di luglio. Mentre tutti facciamo i conti con l'enormità della crisi, dobbiamo mettere la sicurezza e la protezione dei nostri dipendenti sopra ogni cosa. Non vediamo l'ora di trovare una nuova data per la distribuzione del ritorno di Gru e dei Minions".

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato. Il primo spinoff di Cattivissimo me aveva debuttato nei cinema nel luglio 2015 e aveva incassato 1.16 miliardi di dollari, ottenendo un profitto per la casa di produzione di circa 502 milioni.

Il franchise, invece, è arrivato a quota 3.7 miliardi di dollari.

Alla regia del film animato ci saranno Kyle Balda e Brad Ableson.

