Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il poster e il teaser del trailer!

Bisognerà attendere l'estate per assistere al divertente Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, di cui sono stati presentati poster e teaser del trailer.

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo arriverà nelle sale italiane il 27 agosto e, in occasione del Super Bowl 2020, sono stati condivisi il teaser del trailer e il poster ufficiale.

Il breve video regala qualche anticipazione di quanto verrà mostrato nella giornata di mercoledì dando spazio a un giovanissimo Gru alle prese con un'incredibile avventura, mentre il sequel della prima avventura delle esilaranti creature gialle sembra ancora una volta all'insegna di tanta azione e una buona dose di follia.

Minions: The Rise of Gru sarà ambientato negli anni '70 e mostrerà il primo incontro tra Gru, destinato a diventare un supercattivo, e i suoi fedeli aiutanti, già al centro di un divertente lungometraggio animato.

Il primo spinoff di Cattivissimo me aveva debuttato nei cinema nel luglio 2015 e aveva incassato 1.16 miliardi di dollari, ottenendo un profitto per la casa di produzione di circa 502 milioni.

Il franchise, invece, è arrivato a quota 3.7 miliardi di dollari.

Alla regia di Minions: The Rise of Gru ci saranno Kyle Balda e Brad Ableson.

Ecco il poster:

Minions 2: Come Gru Diventa Cattivissimo, il poster

Dai Minions ai Pinguini di Madagascar: quando i comprimari diventano protagonisti