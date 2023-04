Mine, stasera su 20 Mediaset: trama e cast del film del 20 aprile di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro

Stasera in prima serata su 20 Mediaset va in onda Mine: trama e cast della pellicola di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.

Stasera, 20 aprile, su 20 Mediaset in prima serata alle 21:00 circa, va in onda Mine, il film diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. La sceneggiatura della pellicola è stata scritta dagli stessi registi. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

Mine: trama del film in onda stasera su 20 Mediaset

Mine: Armie Hammer si punta la pistola alla tempia

Mike e Tommy sono due soldati marines che sono stati mandati in una missione in Afghanistan con l'obiettivo di uccidere un terrorista. Tornando dalla missione, mentre vengono inseguiti dai nemici, si perdono nel deserto e finiscono in un campo minato. Purtroppo, Tommy calpesta accidentalmente una mina e viene gravemente ferito, perdendo entrambe le gambe.

Mine: Armie Hammer in una scena concitata del film

Mike vorrebbe aiutare l'amico, ma anche lui si rende conto di aver poggiato il piede su una mina. Per evitare di essere ferito o ucciso, deve rimanere completamente immobile in attesa del soccorso, ma i compagni potranno raggiungerlo solo dopo 52 ore.

Mine: curiosità del film in onda stasera 20 aprile su 20 Mediaset

Mine è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 6 ottobre 2016 da Eagle Pictures. Il film è stato candidato a tre David di Donatello e due Nastro d'argento.

Mine: Armie Hammer e Clint Dyer in una scena

Per le riprese in location, la troupe si è trasferita in Spagna a Fuerteventura, nelle Isole Canarie, per le scene del deserto. Altre scene sono state girate a Barcellona. Qui trovate la nostra recensione di Mine, il trailer è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Mine: Interpreti e personaggi