Mine: il film con Armie Hammer stasera sul Canale 20

Stasera sul Canale 20 di Mediaset alle 21:05 arriva Mine, il thriller bellico, diretto nel 2016 da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che vede Armie Hammer nei panni del protagonista Mike Stevens. Un modo per tornare a parlare di Hammer come interprete, al di là delle polemiche - dal cannibalismo agli abusi sessuali - che lo stanno coinvolgendo ormai da mesi, e che stanno mandando a monte la sua carriera.

Mine: Armie Hammer si punta la pistola alla tempia

Un marine, Mike Stevens (Armie Hammer) si ritrova da solo nel deserto in Afghanistan dopo aver fallito una missione. L'uomo deve sopravvivere a un ambiente ostile e agli assalti dei nemici. Le cose sono ulteriormente complicate dal fatto che non può muoversi, in quanto ha inavvertitamente posato il piede su una mina antiuomo.

Co-produzione internazionale, tra Stati Uniti, Spagna e Italia, Mine si è rivelato estremamente diviso per la critica, tanto in Italia - dove ha ottenuto giudizi più benevoli - quanto all'estero, dove ha ricevuto invece molte più stroncature.