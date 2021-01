Mina Settembre: Serena Rossi, Davide Devenuto e quel bacio "imbarazzante" sul set

Serena Rossi torna in tv con Mina Settembre, in onda stasera e domani su Rai 1, tratto dai racconti di Maurizio Di Giovanni e in un'intervista a la Repubblica ha spiegato com'è stato tornare a lavorare con il suo compagno Davide Devenuto a qualche tempo di distanza da Un posto al sole e ha raccontato di quando ha dovuto dare un bacio ad un altro attore.

Mina Settembre: Serena Rossi protagonista della fiction Rai

"Non lavoravamo insieme dai tempi di Un posto al sole" - spiega Serena Rossi a proposito di Davide Devenuto - "Lui interpreta il marito di Christiane Filangieri, nostra carissima amica anche nella vita. A un certo punto bacio un altro, e non so perché, istintivamente l'ho guardato. Anche la regista se n'è accorta"

Un po' di imbarazzo sul set, che Serena scrolla via parlando degli aspetti positivi del suo rapporto con Davide: "Siamo stati fortunati a vicenda a trovarci, facciamo lo stesso lavoro e nessuno fa i conti: tu fai una cosa in più, tu una in meno. Siamo complici, tifiamo l'uno per l'altra. Quando sono impegnata si occupa di nostro figlio Diego. Siamo roccia, spalla, staffetta."

Serena Rossi è entrata nel cast di Un posto al Sole nel 2003 con il ruolo di Carmen Catalano ed è rimasta nel cast della serie per dieci anni, anche se a fasi alterne. Nel 2008 ha iniziato la sua relazione con Davide Devenuto, conosciuto sul set della soap. Nel 2016 i due attori hanno avuto un figlio, Diego.

Mina Settembre: Giuseppe Zeno in un'immagine della serie Rai

In Mina Settembre Serena Rossi interpreta un'assistente sociale separata dal marito, interpretato da Giorgio Pasotti. Nel cast della fiction di Tiziana Aristarco troviamo anche Giuseppe Zeno nel ruolo di un ginecologo di cui Mina si invaghisce e la bravissima Marina Confalone nel ruolo della madre della protagonista. A partire da marzo Serena sarà conduttrice de La canzone segreta, nuovo programma su Rai 1 costruito su sorprese ed emozioni.